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Автогиганты Volkswagen и Ford объединятся в альянс

Автогиганты Volkswagen и Ford объединятся в альянс

Автоконцерн Volkswagen занимается созданием альянса с американской корпорацией Ford. Об этом заявил глава Volkswagen (VW) Херберт Дис после встречи глав немецких автопроизводителей с президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters.

“Альянс между Volkswagen и Ford предполагает, что дни, когда автопроизводители работали в одиночку, закончились, поскольку тарифы, новые технологии и более жесткие правила выбросов фрагментируют рынки, которые когда-то были глобальными”, – отмечает агентство. В частности, ранее в США отменили экологические стандарты для авто, а в ЕС, наоборот, требования ужесточаются.

По словам Диса, Volkswagen мог бы производить машины на американских заводах Ford.

“Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, что также укрепит американскую автомобильную промышленность”, — сказал Дис.

В свою очередь, исполнительный директор Ford Билл Форд-младший сообщил, что переговоры с Volkswagen об альянсе идут “очень хорошо”. Он отметил, что пока не хочет много говорить о союзе VW, так как у сторон “много деликатных вещей, которые нужно обсудить”.

О том, что Volkswagen и Ford могут объединить усилия по разработке и выпуску новых моделей коммерческого транспорта, СМИ сообщили в июне 2018 года.

По материалам Сегодня
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