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Раскрыт дизайн смартфона Lenovo с отверстием

Раскрыт дизайн смартфона Lenovo с отверстием

Особенность аппарата – полностью безрамочный дисплей размером 6,4 дюйма по диагонали.

В верхней части этой панели предусмотрено отверстие для фронтальной камеры. Экран обладает разрешением в 2340×1080 точек. Он занимает приблизительно 95 % площади фронтальной поверхности. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Ещё одна особенность новинки – тройная основная камера на базе модулей с 20 млн., 12 млн. и 8 млн. пикселей. Предусмотрена система оптической стабилизации изображения. Разрешение фронтальной камеры – 20 млн. пикселей.

Смартфон будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 710. В состав этого чипа входят восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 616 и движок Artificial Intelligence (AI) Engine, отвечающий за ускорение операций, связанных со средствами искусственного интеллекта.

Объём оперативной памяти составит 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя – от 64 до 256 Гбайт. Среди прочего упомянуты дактилоскопический сканер в тыльной части корпуса и аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА•ч.

По материалам 3dnews.ru
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