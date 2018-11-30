Раскрыт дизайн смартфона Lenovo с отверстием

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Особенность аппарата – полностью безрамочный дисплей размером 6,4 дюйма по диагонали.
В верхней части этой панели предусмотрено отверстие для фронтальной камеры. Экран обладает разрешением в 2340×1080 точек. Он занимает приблизительно 95 % площади фронтальной поверхности. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.
Ещё одна особенность новинки – тройная основная камера на базе модулей с 20 млн., 12 млн. и 8 млн. пикселей. Предусмотрена система оптической стабилизации изображения. Разрешение фронтальной камеры – 20 млн. пикселей.
Смартфон будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 710. В состав этого чипа входят восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 616 и движок Artificial Intelligence (AI) Engine, отвечающий за ускорение операций, связанных со средствами искусственного интеллекта.
Объём оперативной памяти составит 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя – от 64 до 256 Гбайт. Среди прочего упомянуты дактилоскопический сканер в тыльной части корпуса и аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА•ч.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко13 ч. назад - 3166 21
В Украине 54% импортной одежды составляет секонд-хенд18 ч. назад - 1578 18
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч10 ч. назад - 2571 15
Новые льготы для "еврономеров": Южанина сделала уточнение8 ч. назад - 5272 10
Украина за 11 мес. снизила импорт газа на 22,8%14 ч. назад - 385 8
Новые льготы для "еврономеров": Южанина сделала уточнение8 ч. назад - 5272 10
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко13 ч. назад - 3166 21
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч10 ч. назад - 2571 15
Эксперт рассказал о возможной покупке заправок WOG7 ч. назад - 1718
Твитты Трампа обвалили фондовые рынки США и Азии11 ч. назад - 1588
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)Вчера, 11:10 - 727 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 3751 4
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1647
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 881
Президент Xiaomi показал смартфон, который подключен к сети 5G (фото)23.11.2018, 12:10 - 3360