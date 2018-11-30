Твитты Трампа обвалили фондовые рынки США и Азии

Неразбериха вокруг американо-китайских соглашений и сбивчивые речи президента США беспокоят инвесторов и бьют по фондовым рынкам. В Штатах торговля ценными бумагами на утро 5 декабря завершилась провалом всех ключевых индексов: промышленный Dow Jones снизился на 3,1% (до 25027,07 пункта), высокотехнологичный NASDAQ — на 3,8% (до 7158,43 пункта), а индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,24% (до 2700,09 пункта).

Эти показатели зафиксируются до завтра — сегодня американские биржи не будут работать из-за национального траура, объявленного после смерти 41-го президента США Джорджа Буша-старшего на 94-м году жизни.

Негативный настрой подхватили и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рынки реагируют на последние заявления по американо-китайским торговым переговорам. В понедельник Дональд Трамп заявил о достижении на полях G20 в Аргентине перемирия с Пекином. И о том, что Вашингтон может не повышать с 1 января 2019 года пошлины к товарам из КНР (с 10% до 25%). Но вчера глава Белого дома начал писать несуразные твитты о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер еще должен проверить реальность сделки с Пекином.