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Названы 6 самых неприятных прогнозов для мировой экономики на 2019 год

Названы 6 самых неприятных прогнозов для мировой экономики на 2019 год

Датский Saxo Bank, известный смелостью прогнозов, опубликовал свой взгляд на наступающий 2019 год. Хотя документ вышел под названием «маловероятные события, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки», однако все равно активно обсуждался на рынке.

В первую очередь его главный пункт касательного американского центробанка. В Saxo Bank считают, что президент США Дональд Трамп может отправить в отставку руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. И назначить вместо него президента Федерального резервного банка Миннеаполиса (один из 12 федеральных резервных банков США, образующих ФРС) Нила Кашкари.

«На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке в декабре 2018 года глава ФРС Джером Пауэлл при незначительном перевесе во время голосования поддерживает повышение процентной ставки. Это оказывается последней каплей, и американская экономика и акции немедленно начинают быстрое падение в первом квартале 2019 года», — указывается в прогнозе банка. К лету 2019 года акции могут оказаться в глубокой яме, а кривая доходности госбумаг США пойдет вниз.

«Самое главное, что здесь интересно — это обвал на рынке акций. О нем мы говорим очень давно, хотя мы и не уверены, что «пузырь» лопнет именно в первом квартале. Естественно, данный сценарий будет иметь разрушительные последствия для всех глобальных рынков. Все окажется под ударом — нефть, акции и валюты развивающихся стран», — прокомментировал прогноз директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

По материалам УБР
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