"Не играть на стороне противника" - эксперт о работе банковской системы в условиях военного положения

Специалисты утверждают, что сейчас оснований для новых административных мер на валютном рынке нет. 75 млрд гривен накопленной ликвидности позволят банкам выполнять все свои обязательства.

Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” сообщил Председатель совета Независимой ассоциации банков Роман Шпек.

“Банковская система на сегодняшний день здорова, имеет достаточно ликвидности, имеет доступ к стандартным инструментам Национального банка по экстренной поддержке. Неделя, которую мы прожили в условиях военного положения, показывает, что потребности такой банки не имели”, – сообщил Роман Шпек.

Сбалансированный бюджет на следующий год, продолжение сотрудничества с МВФ и другими международными донорами остаются поддержкой для украинской гривны, которая после резкой девальвации в начале недели уже вернулась к привычным уровням.

“Чрезвычайно важно всем клиентам банков не быть под влиянием эмоций и не начинать играть на стороне противника. Например, проанализируем такой факт: в понедельник многие банки выставляли курс по 30 грн за долл. Сейчас 28,4 грн за долл. Итак, люди потеряли где-то по две гривны на долларе, осуществляя такие операции”, – отметил Глава совета Независимой ассоциации банков.