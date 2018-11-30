В Одессе на месяц остановят работу всех застройщиков

В Одессе на месяц приостановят все строительные работы. Также будут проведены проверки разрешительной документации застройщиков. В дальнейшем эти меры будут распространены и в других регионах.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Одессе после выездного совещания с руководством силовых ведомств.

“Я сегодня попросил главу Одесской ОГА (Максима Степанова – ред.) в рамках его полномочий и министра внутренних дел (Арсена Авакова – ред.) провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. Через неделю мы предложим алгоритм и все строители должны показать свои документы”, – сказал Луценко, цитирует его Интерфакс-Украина.

Начинать проверки документов будут с Одессы, затем процесс будет распространен и на другие регионы, добавил глава ГПУ.

Генпрокурор подчеркнул, что чаще всего насилие на улицах связано, в частности, с незаконной деятельностью застройщиков, из-за противостояния разных сторон.

“Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полууголовной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеет полного пакета документов и пользуется приближенностью к власти, чтобы получить кусок земли”, – заявил он.