Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 206 0

В Одессе на месяц остановят работу всех застройщиков

В Одессе на месяц остановят работу всех застройщиков

В Одессе на месяц приостановят все строительные работы. Также будут проведены проверки разрешительной документации застройщиков. В дальнейшем эти меры будут распространены и в других регионах.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Одессе после выездного совещания с руководством силовых ведомств.

“Я сегодня попросил главу Одесской ОГА (Максима Степанова – ред.) в рамках его полномочий и министра внутренних дел (Арсена Авакова – ред.) провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. Через неделю мы предложим алгоритм и все строители должны показать свои документы”, – сказал Луценко, цитирует его Интерфакс-Украина.

Начинать проверки документов будут с Одессы, затем процесс будет распространен и на другие регионы, добавил глава ГПУ.

Генпрокурор подчеркнул, что чаще всего насилие на улицах связано, в частности, с незаконной деятельностью застройщиков, из-за противостояния разных сторон.

“Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полууголовной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеет полного пакета документов и пользуется приближенностью к власти, чтобы получить кусок земли”, – заявил он.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина