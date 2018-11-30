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Появились мошенники, предлагающие растаможить "еврономера"

Появились мошенники, предлагающие растаможить "еврономера"

Украинцы, желающие растаможить автомобили по льготным ставкам, столкнулись с мошенничеством как со стороны посредников, так и со стороны таможни.

В частности, появились «посредники», которые за сумму от 200 до 500 долларов обещают снять автомобиль с учета в любой из европейских стран дистанционно или же предоставить пакет документов на постановку на учет в Украине. Естественно, документы оказываются подделкой. А водителю потом еще приходится нести ответственность за подделку документов.

Вторая проблема, о которой заявляют водители авто на иностранных номерах, заключается в том, что таможни по разному считают оценочную стоимость автомобиля, а иногда и существенно завышают.

По материалам autonews.ua
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