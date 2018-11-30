Министры финансов ЕС пришли к согласию относительно реформы еврозоны

Министры финансов ЕС договорились о шагах, направленных на укрепление еврозоны перед будущими финансовыми кризисами, достигнув согласия по реформе валютного союза.
Об этом сообщает The Financial Times.
Обсуждение реформы продолжалось более года, а встреча министров по этому вопросу затянулась на всю ночь.
Своеобразным прорывом стало наделение банковского союза еврозоны большими финансовыми полномочиями и предоставление его суверенному фонду помощи – Европейскому механизму стабильности – дополнительной гибкости в помощи странам, которые переживают нестабильность рынка. Министры также согласились продолжать дискуссии о будущем бюджета еврозоны, что является ключевым требованием президента Франции Эммануэля Макрона.
Марио Сентено, президент Еврогруппы, отметил, что результат встречи ознаменовался “прорывом в некоторых ключевых вопросах”, ставший следствием “крайне напряженных и изнурительных переговоров”.
“Франция и Германия предложили новую архитектуру бюджета еврозоны, который будет частью бюджета Евросоюза”, – сказал Сентено.
В то же время министры финансов не достигли согласия относительно инструментов финансовой стабилизации.