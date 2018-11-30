Министры финансов ЕС пришли к согласию относительно реформы еврозоны

Министры финансов ЕС договорились о шагах, направленных на укрепление еврозоны перед будущими финансовыми кризисами, достигнув согласия по реформе валютного союза.

Об этом сообщает The Financial Times.

Обсуждение реформы продолжалось более года, а встреча министров по этому вопросу затянулась на всю ночь.

Своеобразным прорывом стало наделение банковского союза еврозоны большими финансовыми полномочиями и предоставление его суверенному фонду помощи – Европейскому механизму стабильности – дополнительной гибкости в помощи странам, которые переживают нестабильность рынка. Министры также согласились продолжать дискуссии о будущем бюджета еврозоны, что является ключевым требованием президента Франции Эммануэля Макрона.

Марио Сентено, президент Еврогруппы, отметил, что результат встречи ознаменовался “прорывом в некоторых ключевых вопросах”, ставший следствием “крайне напряженных и изнурительных переговоров”.

“Франция и Германия предложили новую архитектуру бюджета еврозоны, который будет частью бюджета Евросоюза”, – сказал Сентено.

В то же время министры финансов не достигли согласия относительно инструментов финансовой стабилизации.