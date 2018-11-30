В Украине 54% импортной одежды составляет секонд-хенд

Более половины всего импортируемого товара легкой промышленности в Украину в 2017 году составляет секонд-хенд.

По результатам исследования Ассоциации предпринимателей легкой промышленности, за 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54%.

Исходя из таких данных, Украина заняла третье место по количеству потребления таких товаров. На первом и втором – Пакистан и Малайзия.

Председатель Ассоциации предпринимателей легкой промышленности Татьяна Изовит рассказала, что формальдегиды, о которых идет речь – это обработка… она накапливается в нашем организме.

По ее словам, прежде всего это ведет к онкозаболеваниям, влияет на печень и так далее.