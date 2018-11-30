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Microsoft откажется от Edge

Microsoft откажется от Edge

Edge, поставляющийся в составе операционной системы Windows 10, не оправдал возложенных на него надежд и к настоящему времени так и не вошёл в первую тройку популярных веб-обозревателей, возглавляемую Google Chrome.

Не помогли даже попытки «уговорить» пользователей отказаться от установки сторонних приложений.

Рыночная доля Edge едва превышает 4 %, что, если верить данным интернет-издания Windows Central, стало для редмондского софтверного гиганта поводом задуматься о его будущем.

Как сообщает источник, в скором времени Microsoft откажется от Edge. Вместо него браузером по умолчанию в Windows 10 станет новое приложение, в котором движок EdgeHTML заменят на исходные коды открытого проекта Chromium, используемые не только в упомянутом выше Google Chrome, но также Vivaldi, Opera и других. Ожидается, что это обеспечит новому браузеру Microsoft ряд очевидных преимуществ, в том числе расширит функциональность, повысит стабильность и сократит расходование системных ресурсов.

По предварительным данным, проект носит кодовое название Anaheim и уже находится в стадии разработки. Первые версии для инсайдеров могут быть выпущены в начале 2019 года. А вот как будет в итоге называться новый продукт, пока никто не знает. Не исключено, что в Редмонде решат сохранить бренд Edge, тем более что Android-версия программы уже сейчас основана на движке Blink из Chromium.

По материалам 3dnews.ru
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