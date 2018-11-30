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Названы смартфоны с самой быстрой зарядкой

Названы смартфоны с самой быстрой зарядкой

В сети появились результаты тестирования скорости зарядки 60 современных смартфонов. Рекорд установил Oppo R17 Pro. Он смог зарядиться на 92% за 30 минут. Смартфон оснащается аккумулятором ёмкостью 3700 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощность в 50 Вт.

Второе место занял Honor Magic 2 — за полчаса он зарядился на 83%. Смартфон оснащается аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой мощностью в 40 Вт. На третьем и четвёртом местах разместились Meizu Pro 7 Plus и Oppo R11 — 66% за полчаса.

При этом у Meizu Pro 7 используется батарея на 3500 мАч и зарядка на 20 Вт, а у Oppo R11 — 3000 мАч и 20 Вт. Затем идут Vivo X21, Charm Blue S6, OnePlus 5T, Nut Pro 2, Huawei Mate 10 и другие смартфоны. У Xiaomi в рейтинг попал только Mi Mix 3 — он находится на 15 месте с результатом в 56%.

По материалам bigmir.net
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