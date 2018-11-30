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Windows 10 никак не может обойти "семерку" по популярности

Windows 10 никак не может обойти "семерку" по популярности

Согласно свежей статистике Net Applications, операционная система Windows 7 все еще сохраняет позицию лидера в области десктопных платформ.

Доля Windows 7 в ноябре 2018 года среди всех персональных компьютеров составила 38,89%, тогда как на долю Windows 10 приходится немного меньше – 38,14%. Отметим, что первый выпуск Windows 7 состоялся в далеком 2009 году.

На третьем месте находится Windows 8.1 с долей 4,59%, затем идет Windows XP с 4,23% и macOS 10.14 с 3,57%. Среди всех ПК с установленной Windows версия 7 также доминирует и занимает 43,8%. Если рассматривать все персональные компьютеры, то 87% из них работают на одной из версий Windows, на macOS – 9,46%, на Linux – 2,03% и 0,31% – на Chrome OS.

По материалам bigmir.net
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