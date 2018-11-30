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Суд отпустил бывшего руководителя ГФС Продана на поруки

Суд отпустил бывшего руководителя ГФС Продана на поруки

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.

Такое постановление после полуночи на 4 декабря объявила судья Ирина Усатова, выйдя из совещательной комнаты. Она зашла в нее около 23.00 3 декабря.

Поручителями бывшего чиновника согласились выступить 9 народных депутатов, семеро из которых пришли в зал заседаний.

7 депутатов пришли в суд просить выпустить Продана под залог. Максим Курячий, Вадим Денисенко, Геннадий Ткачук, Николай Паламарчук… Все говорят: хотел бы убежать – остался бы за границей. В переписывание Проданом имущества на других не верят. По крайней мере, заявляют это суду.

При этом Продану запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет.

Ранее представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры предложили суду принять Мирослава Продана под стражу на 60 суток, а альтернативой этому избрать залог в размере 89 миллионов гривен.

Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в заполучении 89 миллионов гривен во время работы на должностях в.о. заместителя и главы Государственной фискальной службы с июля 2016 года по июнь 2018 года.

Сообщается, что за эти деньги Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на близкое лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

По материалам Радио Свобода
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