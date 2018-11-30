Украина прекратила расследование по импорту авто из Узбекистана

Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила антисубсидиционное расследование относительно импорта автомобилей из Узбекистана, которое было начато в октябре.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

По данным МЭРТ, в 2017 году в Украину было ввезено 13,9 тысячи новых автомобилей, из которых 2,8 тысячи – из Узбекистана, а за январь-август 2018 всего было ввезено 7,8 тыс. автомобилей, из которых только 702 из Узбекистана.

Доля узбекских автомобилей по сравнению с результатами прошлого года в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует.

В связи с этим Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер.

Отметим, недавно Узбекистан ввел внезапный запрет принимать грузы из Украины, из-за чего в первую очередь пострадали украинские сахаровары, для которых эта страна является основным импортером.