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Украина прекратила расследование по импорту авто из Узбекистана

Украина прекратила расследование по импорту авто из Узбекистана

Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила антисубсидиционное расследование относительно импорта автомобилей из Узбекистана, которое было начато в октябре.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

По данным МЭРТ, в 2017 году в Украину было ввезено 13,9 тысячи новых автомобилей, из которых 2,8 тысячи – из Узбекистана, а за январь-август 2018 всего было ввезено 7,8 тыс. автомобилей, из которых только 702 из Узбекистана.

Доля узбекских автомобилей по сравнению с результатами прошлого года в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует.

В связи с этим Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер.

Отметим, недавно Узбекистан ввел внезапный запрет принимать грузы из Украины, из-за чего в первую очередь пострадали украинские сахаровары, для которых эта страна является основным импортером.

По материалам Економічна Правда
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