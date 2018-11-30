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"Скорая" в 2019 году будет приезжать быстрее, - Минздрав

"Скорая" в 2019 году будет приезжать быстрее, - Минздрав

Во всех регионах Украины с 2019 года заработают обновленные диспетчерские службы и кареты скорой помощи будут приезжать на вызов более оперативно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Как отмечается, новые объединенные диспетчерские службы будут созданы за средства государственного и местных бюджетов.

“Введение объединенных диспетчерских служб означает, что каждый украинец сможет позвонить на единый номер 103 и быть уверенным, что при необходимости к нему будет направлена ближайшая машина скорой помощи – даже если она будет из другого района”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что создание современных диспетчерских служб позволяет:

  • уменьшить время обработки вызова: от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;
  • выполнить норматив доезда на экстренные случаи – до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;
  • в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;
  • собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи.
По материалам РБК-Украина
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