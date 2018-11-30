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ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

В учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня, 3 декабря 2018 года, начались сборы оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отмечается, для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии, в частности, предусматривается проведение 10-дневных бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской и Запорожской областях.

“Сборы, которые начались сегодня с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей, продлятся до 20 суток. Вместе с тем, в рамках военной стажировки, предусмотрено привлечение курсантов вузов для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, все запланированные мероприятия планируется завершить до католического Рождества, 25 декабря.

Справка finance.ua

  • В 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение.
По материалам РБК-Украина
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