Выход Германии из "Северного потока – 2" плохо отразится на Украине – Маас

Даже если Германия покинет осуществление российского газопровода “Северный поток – 2” (Nord Stream 2), это не приведет к отмене проекта в целом, утверждает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что это лишь ослабит возможность немецких властей отстаивать необходимость транзита газа через Украину.

Маас считает, что Россия добьется завершения строительства трубопровода, даже без участия в нем немецких фирм.

“Он все равно будет построен, но никто не выступит за альтернативный транзит газа через Украину. Именно поэтому мы считаем важным сохранять политическую вовлеченность”, – цитирует Мааса агентство Reuters