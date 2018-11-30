Укртрансгаз: хранилища заполнены на 51%

По состоянию на 1 декабря в подземных хранилищах газа остается 16,05 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба АО “Укртрансгаз”.

По данным компании, в период с 6 ноября по 1 декабря запасы снизились с 17,1949 млрд кубометров до 16,0519 млрд кубометров газа. Таким образом, менее чем за месяц Украина потребила 1,143 млрд кубометров газа. По состоянию на 1 декабря, хранилища заполнены на 51%.

Как известно, подземные хранилища газа эксплуатируются компанией АО “Укртрансгаз”. Общая активная емкость ПХГ составляет 31 млрд кубометров. На балансе УТГ находятся 12 ПХГ, одно из которых осталось на территории, которая неподконтрольна украинской власти.