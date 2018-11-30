В Укравтопроме сообщили, какие авто покупали украинцы в ноябре

Ноябрьский спрос на новые легковые автомобили снизился. По сравнению с прошлым годом регистрации новых авто в Украине снизились на 4%, до 7,3 тыс. шт.

Об этом говорится на сайте “Укравтопрома”.

Лидер продаж месяца – Renault. По сравнению с прошлым годом этот французский бренд на 15% улучшил свой ноябрьский результат. Спрос на Toyota, занявшую 2 место, уменьшился на 10%. Третье место украинцы отдали Nissan, приобретя вдвое больше новых машин этого японского бренда, чем годом ранее.

В десятку на рынке ноября также попали: Hyundai – 438 шт. (+4%) Volkswagen – 387 шт. (-34%); Mercedes-Benz – 245 шт. (-23%); Mazda – 238 шт. (-28%); Mitsubishi 205 шт. (+18%).

Мои fiнансы:

Renault – 865 автомобилей (стоимость от 298 тыс. грн).

Toyota – 757 авто (стоимость от 540 тис. грн).