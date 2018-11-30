Украина стала региональным лидером по росту цен на яблоки

На прошлой неделе Украина стала лидером по темпам роста цен на яблоко, что оказалось большой неожиданностью для участников рынка. К этого яблоко в Украине почти не дорожало, а здесь, за неделю, оптовая цена выросла сразу на 9%.

То есть, фактически, это было первое, действительно ощутимое подорожание десертного яблока в Украине в новом сезоне. В других странах мониторинга цены на яблоко не выросли более чем на 2-6% за неделю, передает EastFruit.

Причины роста цен на яблоко на рынке Украины весьма тривиальны – пока яблоко продается преимущественно из приспособленных составов, в то время как вся качественная продукция заложена в холодильники, а производители ожидают стабилизации и роста цен, чтобы начать продажи. Кроме того, следует учитывать и низкую базу для сравнения – ведь цены на яблоко по-прежнему находятся на рекордно низком уровне.