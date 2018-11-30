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Украина стала региональным лидером по росту цен на яблоки

Украина стала региональным лидером по росту цен на яблоки

На прошлой неделе Украина стала лидером по темпам роста цен на яблоко, что оказалось большой неожиданностью для участников рынка. К этого яблоко в Украине почти не дорожало, а здесь, за неделю, оптовая цена выросла сразу на 9%.

То есть, фактически, это было первое, действительно ощутимое подорожание десертного яблока в Украине в новом сезоне. В других странах мониторинга цены на яблоко не выросли более чем на 2-6% за неделю, передает EastFruit.

Причины роста цен на яблоко на рынке Украины весьма тривиальны – пока яблоко продается преимущественно из приспособленных составов, в то время как вся качественная продукция заложена в холодильники, а производители ожидают стабилизации и роста цен, чтобы начать продажи. Кроме того, следует учитывать и низкую базу для сравнения – ведь цены на яблоко по-прежнему находятся на рекордно низком уровне.

По материалам Agronews
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