Бюджет Киева-2019: сколько заработают и на что потратят

Столичные власти подали на рассмотрение Киевсовета проект бюджета на 2019 год. Смету просчитали с небольшим профицитом в 1,9 млн. грн.

Доходы бюджета прогнозируются на уровне 54,964 млрд. грн., – на 10,7% больше, чем в 2018 году. Затраты на будущий год расписали на 54,962 млрд. грн.

Львиную долю доходов киевские власти намерены получить за счет налогов. Только с доходов физлиц столица намерена собрать 20,8 млрд. грн. Еще 4,2 млрд. грн. заплатят со своих доходов предприятия.

11,5 млрд. грн. город получит от местных налогов – земельный и налог на недвижимость, транспортный и «парковочный» сборы, ЕСВ и туристический налог. Относительно немного – всего 12,8 млн. грн., соберут в виде штрафов. Из них 100 тыс. грн. – с предпринимателей, нарушивших законодательство об обороте наличных, а 4,9 млн. грн. – с нарушителей законодательства об обороте алкогольных напитков и табачных изделий.

При этом основными статьями расходов в будущем году станут:

Медицина – 10,2 млрд. грн.

Соцвыплаты – 8,19 млрд. грн.

- 1,2 млрд. грн. на субсидии;

- 1,52 млрд. грн. на компенсацию проезда в городском транспорте льготникам;

- 1,49 млрд. грн. на помощь при рождении ребенка;

Транспорт и инфраструктура – 7,38 млрд. грн.