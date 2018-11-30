Нафтогаз планирует продавать газ населению на розничном рынке

НАК “Нафтогаз Украины” после открытия рынка газа в Украине планирует выход на розничный рынок, в частности, продажу газа населению.

Об этом заявил глава газового бизнеса НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Фаворов.

“Предполагается, что скоро откроется рынок для поставок газа для населения. Это, надеюсь, позволит изменить восприятие НАК среди населения. У меня тоже есть идеи, как к этому подойти. Но стратегию дальнейшего развития этого сегмента мы в ближайшее время будем обсуждать с Наблюдательным советом. Из “Нафтогаза” нужно делать клиентоориентированную компанию, и этим можно заниматься”, – отметил Фаворов.

Отвечая на вопрос, каким образом “Нафтогаз” планирует конкурировать на этом рынке с облгазами, большинство из которых контролирует Дмитрий Фирташ, Фаворов отметил, что сегодня осуществляется работа над тем, чтобы создать возможности и навыки для компании для работы на указанном рынке.

“После открытия рынка напрямую контракты с “Нафтогазом” ничто не останавливает. Облгаз будет выступать в роли транспортера газа, но работать в этом направлении нужно. У “Нафтогаза” должны быть возможности и навыки, чтобы занять эту нишу на рынке”, – сказал Фаворов, одновременно отказавшись предоставлять детали этой стратегии до их согласования с Наблюдательным советом.