Межбанк: доллар упал на снижении гривневой ликвидности

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.

Не исключено, в этом снижении поучаствовал регулятор, продав 30 ноября свои депосертификаты на 10,345 млрд. грн.

Около 10.07 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,18/28,23 UAH/USD.

Подтверждая попытку разворота рынка безналичного доллара вверх, котировки «американца» на межбанке около 10.16 снова приподнялись к 28,19/28,23 UAH/USD.

Похоже, утреннее непродолжительное «зеленое» ралли оказалось неуверенной попыткой спекулянтов превентивно поднять цену «американца», чтобы подороже его продать. К 10.41 Киева цены СКВ вернулись на уровни открытия (28,17/28,20 UAH/USD) стараниями появившихся продаж доллара.

Это предположение о превентивности действий валютных спекулянтов нашло еще одно подтверждение около 11.01 Киева, когда цена «американца» на межбанке, продолжая снижение, оказалась на отметке 28,16/28,18 UAH/USD.

По состоянию на 11.23 доллар на межбанке, приостановив снижение, замер на цифре 28,16/28,18 UAH/USD. В паре доллар-гривня относительное равновесие спроса и предложения.

Утреннее «зеленое» ралли, спровоцированное спекулянтами для последующей продажи СКВ по завышенной цене, прерванное объемными оферами доллара после 10.40 Киева, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,17/ 28,20

евро – 31,93 / 31,96

российский рубль – 0,420/ 0,4221

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