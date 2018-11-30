Поезд «четырех столиц» пока ездит без прибыли

Заполняемость вагонов поезда «четырех столиц» по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига составляет около 40%.

«За 8 рейсов в поезде Киев — Минск — Вильнюс — Рига перевезены 2,1 тысячи пассажиров в обоих направлениях, в том числе 1 тысяча пассажиров из/в Литву и 0,95 тысячи пассажиров из/в Латвию», — сообщили в УЗ.

Пресс-служба «Укрзализныци» напомнила, что в составе поезда курсирует 10 вагонов (338 мест), из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В одном из вагонов купе разделяются на мужские и женские.

Исходя из предоставленных данных, в среднем поездом перевозится около 130 человек в одну сторону, что составляет около 39% от общей вместимости вагонов.

«Пока он („поезд четырех столиц“ – ред.) курсирует с рентабельностью около нуля, однако, учитывая „низкий сезон“ и только начало его курсирования, считаем курсирования поезда № 31/32 Киев — Минск — Вильнюс — Рига удачным», — заявили в компании.

Там также заверили, что продолжают переговоры о продлении маршрута до Таллинна — как и изначально планировалось.

В УЗ напомнили, что поезд курсирует раз в неделю, начало проведения погранично-таможенных процедур — на станции Киев-Пассажирский в 13:42, отправляется поезд из Киева в 14:07 и прибывает в Ригу на следующий день в 09:06. Обратно он отправляется в 11:10 и прибывает в столицу Украины в 6:42.

При курсировании в направлении Риги поезд делает остановки в 23:35 в Минске и в 04:25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева — в 15:48 в Вильнюсе и в 20:17 в Минске. Поезд делает остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.