Таксисты на еврономерах могут остаться без работы

В Украине занялись реформированием рынка таксомоторных перевозок. Уже в этом году Мининфраструктуры соберет рабочую группу в составе специалистов из Офиса эффективного регулирования BRDO и участников рынка, которые совместно займутся разработкой соответствующего законопроекта.

По данным экспертов, около 98% рынка такси в Украине работает в тени. Не секрет, что большая часть из них – автомобили на иностранной регистрации. Лицензии не работают, штрафы для нелегальных извозчиков – тоже. Потому чиновники вместе с участниками рынка решили полностью переписать правила для таксистов.

Как будут реформировать в Украине рынок такси и останутся ли еврономера без работы, рассказал спикер Ассоциации ответственных перевозчиков Александр Дяченко.

Чиновники и официальные участники рынка предлагают отменить лицензии как таковые и ввести декларативный принцип для регистрации водителей. Разрешения хотят выдавать на срок не больше года. При этом регистрироваться как юрлицо или ФЛП будет не нужно. Но заплатить за разрешение все же придется. Да и без техосмотра транспорта не обойтись. Украина взяла на себя обязательства перед ЕС ввести до 2022 года обязательный техосмотр для таксистов.