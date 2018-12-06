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Как отличить фальшивую гривну

Как отличить фальшивую гривну

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, следует в случае возникновения каких-либо сомнений в подлинности банкнот проверить защитные знаки.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

“Главное, что следует помнить – в случае сомнений в подлинности банкнот нужно не спеша проверить несколько защитных элементов. В подавляющем большинстве поддельные банкноты гривны изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. И если просто внимательно рассмотреть банкноту, можно сразу отличить подделку от настоящей банкноты”, – отметили в НБУ.

При этом в ведомстве уточнили, что первичным средством проверки подлинности банкнот являются водяные знаки – изображения, видимые при рассматривании банкноты против света: многоцветный водяной знак – изображение портрета, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, а также светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.

Другими защитными элементами купюры являются: погружена в толщу бумаги защитная лента, на которой размещаются положительные и отрицательные тексты и микротекст, рельефные изображения на поверхности банкнот определяются пальцами рук на ощупь. Эти изображения обеспечиваются специальным видом печати, при котором краска на бумаге ложится выпуклым слоем и легко определяется при прикосновении; скрытое изображение – изображение цифрового обозначения номинала, что становится видимым при рассмотрении банкноты под острым углом зрения к источнику света.

Также используется сквозной элемент (совмещенное изображение) – это изображения, выполненные в одном месте с лицевой и оборотной сторон банкноты и совмещаются или дополняют друг друга при рассмотрении против света; изображения, выполненные оптически переменными красками, меняющие цвет при рассматривании банкноты под разными углами зрения.

Как отметили в Нацбанке, современная система защиты банкнот гривен находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира, например, евро.

По материалам УНН
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