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ЕБРР сокращает финансирование Украины

ЕБРР сокращает финансирование Украины

Европейский банк реконструкции и развития сокращает темпы кредитования украинских программ. В январе-ноябре 2018 года он профинансировал в нашей стране 21 кредитный проект на общую сумму в €450 млн, сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

Это хуже прошлогоднего результата, когда ЕБРР вложил в Украину €740 млн. В 2017 году страна оказалась на первом месте по объемам финансирования в Восточной Европе и Кавказе. А если говорить об общих объемах финансирования Европейского банка по всему миру, то мы были третьими после Турции (€1,54 млрд.) и Египта (€1,41 млрд).

Совсем недавно украинские власти возлагали большие надежды на совместный проект по финансированию поставок газа в нашу страну. Американский конгломерат Goldman Sachs совместно с Европейским банком должны были предоставить НАК «Нафтогаз» синдицированный кредит общим объемом $250 млн. ($100 млн. — ЕБРР). Гарантом кредитной сделки должна была стать американская правительственная организация Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

Ожидалось, что проект будет рассмотрен в начале сентября. Однако к ноябрю он окончательно заглох. По слухам, из-за рисков, которые аналитики Goldman Sachs увидели в нашем «Нафтогазе». Американцы решили не устраивать большой шумихи и просто отложили проект в дальний ящик. В Европейском банке отказываются комментировать ситуацию.

По материалам Hubs
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