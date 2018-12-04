Sony разработала две технологии для смартфонов будущего

Ведомство по патентам и товарным знакам США утвердило ряд патентов Sony на необычные технологии для смартфонов будущего, пишет “Сегодня”.

Первый касается складывающегося корпуса, который, скорее всего, станет трендом в 2019 году. Второй – прозрачного дисплея.

Экран прозрачного прототипа Sony состоит из двух матриц — одна спереди, другая сзади. Одна из них излучает свет, другая — улавливает его и пропускает. В результате матрица может стать полностью прозрачной.

В таком случае два экрана могут поочередно выполнять функции “главного”, все зависит от стороны использования. Также оба экрана обладают несколькими режимами отображения: непрозрачный, полупрозрачный и полностью прозрачный.

На словах звучит заманчиво, но на практике это может оказаться не более чем маркетинговый ход со стороны Sony для привлечения покупателей, а на деле может оказаться просто забавной технологией без практической пользы.

Что касается гибкого корпуса, то в патенте упоминается два варианта использования: вертикальное складывание в виде книжки или сворачивание в трубку. Собирается ли Sony объединить эти две идеи в одном смартфоне и воплотит ли вообще эти задумки в жизнь — пока тоже неизвестно.