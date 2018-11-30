Катар собрался покинуть ОПЕК

Катар в январе 2019 года выйдет из Организации стран-нефтеэкспортеров нефти.
Об этом в понедельник сообщил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.
Решение о выходе из ОПЕК было принято после того, как Катар пересмотрел пути усиления своей роли на международной арене и улучшения планирования долгосрочной стратегии, сказал Аль-Кааби на пресс-конференции.
Справка finance.ua:
- ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть.
- В состав ОПЕК входят 15 стран.
- Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.