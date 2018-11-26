Минфин впервые открыл данные местных бюджетов

На госпортале есть информация о всех местных бюджетах Украины. Также сообщается, что таким образом граждане смогут контролировать использование бюджетных средств как на уровне своей области, так и на уровне села/поселка.

Всего открыты данные 9603 местных бюджетов, информация обновляется ежемесячно.

Как известно, ГУ «Открытые публичные финансы», разработчик портала, представило информацию о доходах и расходах каждого отдельного местного бюджета. Теперь каждый сможет исследовать, из чего именно формируется бюджет населенного пункта: сколько в нем собственных поступлений, а сколько – датируется государством и другими местными бюджетами. К тому же можно проверять расходы, куда и на что местная власть направляет финансовый ресурс.

Напомним, Верховная Рада приняла госбюджет на 2019 год. В частности, Минфин согласовал его увеличение на 17 млрд грн.