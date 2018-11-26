Межбанк: доллар понизился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 12,19 коп., на торгах пятницы повысился на 16,81 коп., оказавшись на уровне 28,2228 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,75 коп., составил 28,2311 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 28,25/28,30, а спустя 14 минут доллар, увеличив темп снижения, консолидировался на отметке 28,23/28,27 UAH/USD.

Динамичная коррекция цен безналичного «американца» уже в дебюте торгов с одной стороны стала пролонгацией послеобеденного отката курса СКВ на торгах 29-го, с другой, базировалась на очевидной перекупленности доллара, случившейся на предыдущих сессиях последней недели ноября. Валютные спекулянты признали бесперспективным дальнейшее взвинчивание цен, решив зафиксировать прибыль. Подобному варианту сценария способствовало стартовавшее раньше снижение цен на наличном рынке.

Около 10.50 доллар на межбанке понизился к 28,21/28,23 UAH/USD, взяв с этого момента практически часовой тайм-аут в коррекции, возобновив снижение с 11.45 Киева до 28,185/28,205 UAH/USD.

Пополудни, на 12.20 «американец» упал до 28,175/28,185 UAH/USD, и это привлекло внимание регулятора, вскоре появившегося на рынке с выкупом заметного объема гривневой ликвидности с платформы Matching по 28,18 UAH/USD. Непосредственные участники торгов отмечают приличную сумму СКВ, переместившуюся с рынка в резервы регулятора, подчеркивая, что лишь значительной покупкой удалось остановить ставшим лавинообразным «медвежий» тренд рынка безналичного доллара на уровне 28,17/28,18 UAH/USD, который СКВ не покидала до 13.20 Киева.

Судя по тому, что с 13.20 до самого завершения пятничных торгов доллар на межбанке ограничился расширением спреда до 28,17/28,20 UAH/USD, действия НБУ оказались эффективными.

В районе этой отметки, на уровне 28,17/28,20 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 30 ноября.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2228 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,17 / 28,18

евро – 32,04/ 32,05

российский рубль – 0,419 / 0,420

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