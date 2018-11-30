Нефтяные гиганты BP и Shell запустили блокчейн-платформу

Консорциум, в который вошли компании BP и Shell, а также ряд крупных глобальных банков, объявил об официальном запуске блокчейн-платформы Vakt. Ее целью называется оптимизация процессов при торговле сырьевыми продуктами, включая перенос бумажной документации на смарт-контракты, пишет Сегодня.

В консорциум также вошли банковские группы ABN Amro, ING Societe Generale, торговая компания Gunvor Group, норвежская нефтегазовая компания Equinor, энергетические торговые компании Mercuria Energy Group и Koch Supply and Trading.

В описании платформы говорится, что Vakt оцифровывает то, что раньше было бумажной волокитой в каждой сделке между сторонами.

Отметим, что Vakt связана с платформой komgo, запуск которой был анонсирован в сентябре. Komgo будет обеспечивать финансирование, включая цифровые аккредитивы, в то время как Vakt выступаует в роли оператора по логистике.

На первоначальном этапе пользователями платформы будут Equinor, Mercuria и Koch, а торговля будет ограничена контрактами на сырую нефть BFOET (североморская нефтяная смесь). В дальнейших планах расширить деятельность на все физически торгуемые сырьевые продукты, а также открыть в начале 2019 года доступ к платформе другим компаниям.