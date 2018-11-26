Укрнафта за октябрь уплатила 779 миллионов ренты

За октябрь 2018 года ПАО «Укрнафта» уплатило в государственный и местные бюджеты различных уровней 779,3 млн грн рентной платы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“За октябрь 2018 года ПАО «Укрнафта» уплатило в государственный и местные бюджеты различных уровней 779,3 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Из них 39,0 млн грн поступили в местные бюджеты различных уровней в соответствии с закрепленным в законодательстве механизмом распределения рентной платы за добычу нефти, газа и конденсата”, – говорится в сообщении.

С начала года рентная плата компании в бюджеты всех уровней составила 6,5 млрд грн, из которых 324,1 млн грн поступили в местную казну.

“Рента компании за 10 месяцев превысила соответствующий прогнозируемый показатель на 2018 год. Укрнафта пересмотрела прогноз и, по последним оценкам, заплатит около 7,2 млрд грн ренты в 2018 году, из которых в бюджеты областей, районов и общин в целом поступит около 360 млн грн”, – сообщили в компании.