Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 10 0

Укрнафта за октябрь уплатила 779 миллионов ренты

Укрнафта за октябрь уплатила 779 миллионов ренты

За октябрь 2018 года ПАО «Укрнафта» уплатило в государственный и местные бюджеты различных уровней 779,3 млн грн рентной платы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“За октябрь 2018 года ПАО «Укрнафта» уплатило в государственный и местные бюджеты различных уровней 779,3 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Из них 39,0 млн грн поступили в местные бюджеты различных уровней в соответствии с закрепленным в законодательстве механизмом распределения рентной платы за добычу нефти, газа и конденсата”, – говорится в сообщении.

С начала года рентная плата компании в бюджеты всех уровней составила 6,5 млрд грн, из которых 324,1 млн грн поступили в местную казну.

“Рента компании за 10 месяцев превысила соответствующий прогнозируемый показатель на 2018 год. Укрнафта пересмотрела прогноз и, по последним оценкам, заплатит около 7,2 млрд грн ренты в 2018 году, из которых в бюджеты областей, районов и общин в целом поступит около 360 млн грн”, – сообщили в компании.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина