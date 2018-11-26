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Microsoft меняет дизайн Office

Microsoft меняет дизайн Office

Компания Microsoft представила новые логотипы для приложений офисного пакета Office. Значки приложений стали более современными и подчёркивают тенденцию к облачным технологиям.

По словам разработчиков, новый дизайн отражает изменения, произошедшие в Office за последние пять лет, с тех пор, как был сделан последний редизайн значков.

Если ранее значки отражали открывающуюся папку с документами соответствующего типа, то теперь для каждого значка разработана своя концепция, соответствующая роли приложения. Так, текстовый редактор Word впервые с 2007 года лишился в своем логотипе листа бумаги и вместе Excel имеет угловатую форму, но разного цвета, в PowerPoint показывается круговая диаграмма, в Microsoft Teams – символичные обозначения людей.

По материалам bigmir.net
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