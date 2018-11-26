Межбанк: доллар понизили продажи «перекупленной» ранее СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности. На это указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 335,2 млн. грн. к отметке 56 949,4 млн. грн.

Около 10.04 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.02 в реальную сферу, упали до 28,25/28,30 UAH/USD.

Подтверждая разворот рынка безналичного доллара вниз, котировки «американца» на межбанке около 10.20 снова просели к 28,23/28,27 UAH/USD.

К 10.51 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 28,21/28,23 UAH/USD. «Полагаю, рынок доллара наконец то осознал свою перекупленность, инициировав возвращение с небес на землю», – резюмировал наш консультант.

Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке , приостановив снижение, консолидировались на уровне 28,21/28,23 UAH/USD.

Утренняя динамичная коррекция безналичного «американца» сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки

16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с некоторым ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,30 / 28,33

евро – 32,21/ 32,25

российский рубль – 0,427 / 0,428

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