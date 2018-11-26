Насиров раздал налоговых рассрочек на 18 миллиардов

Государственная фискальная служба при Романе Насирове выдала налоговых рассрочек 70 компаниям на сумму более 18 млрд гривен.

Как отмечается, в период правления Насирова – с мая 2015 года по март 2017 года налоговая выдала рассрочки 70 компаниям на сумму более 18 млрд гривен.

“Более половины этой суммы получили предприятия, связанные с самым богатым человеком времен независимости Ринатом Ахметовым”, – говорится в материале.

В 2015 году сумма предоставленных налоговых рассрочек превысила 6 млрд гривен. Больше всего – 3 млрд гривен – досталось группе ДТЭК Ахметова.

“Еще 2,8 млрд гривен рассрочек получили преимущественно государственные “Укргаздобыча”, НАЭК “Энергоатом”, “Укроборонпром”, “Криворожская теплоцентраль”, “Восточный горно-обогатительный комбинат”, “Объединенная горно-химическая компания” и ГП “Укрспирт”, – пишут авторы.

Также среди получателей рассрочек значатся компании таких известных в Украине бизнесменов как Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Константин Григоришин, Игорь и Григорий Суркисы.

Отмечается, что похожая история была и в 2016 году – ГФС активно штамповала рассрочки представителям крупного украинского бизнеса.

“За первые два месяца 2017 года Насиров успел подписать рассрочки только нескольким компаниям. Лишь после задержания Насирова детективами НАБУ раздача рассрочек олигархам и политикам прекратилась”, – говорится в материале.

Налоговая рассрочка предоставляется на короткий срок за личной подписью главы фискальной службы тем налогоплательщикам, у которых возникли экономические трудности и угроза попасть в долговую яму перед государством.