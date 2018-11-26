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Насиров раздал налоговых рассрочек на 18 миллиардов

Насиров раздал налоговых рассрочек на 18 миллиардов

Государственная фискальная служба при Романе Насирове выдала налоговых рассрочек 70 компаниям на сумму более 18 млрд гривен.

Как отмечается, в период правления Насирова – с мая 2015 года по март 2017 года налоговая выдала рассрочки 70 компаниям на сумму более 18 млрд гривен.

“Более половины этой суммы получили предприятия, связанные с самым богатым человеком времен независимости Ринатом Ахметовым”, – говорится в материале.

В 2015 году сумма предоставленных налоговых рассрочек превысила 6 млрд гривен. Больше всего – 3 млрд гривен – досталось группе ДТЭК Ахметова.

“Еще 2,8 млрд гривен рассрочек получили преимущественно государственные “Укргаздобыча”, НАЭК “Энергоатом”, “Укроборонпром”, “Криворожская теплоцентраль”, “Восточный горно-обогатительный комбинат”, “Объединенная горно-химическая компания” и ГП “Укрспирт”, – пишут авторы.

Также среди получателей рассрочек значатся компании таких известных в Украине бизнесменов как Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Константин Григоришин, Игорь и Григорий Суркисы.

Отмечается, что похожая история была и в 2016 году – ГФС активно штамповала рассрочки представителям крупного украинского бизнеса.

“За первые два месяца 2017 года Насиров успел подписать рассрочки только нескольким компаниям. Лишь после задержания Насирова детективами НАБУ раздача рассрочек олигархам и политикам прекратилась”, – говорится в материале.

Налоговая рассрочка предоставляется на короткий срок за личной подписью главы фискальной службы тем налогоплательщикам, у которых возникли экономические трудности и угроза попасть в долговую яму перед государством.

По материалам Економічна Правда
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