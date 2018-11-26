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Украина расторгнет с Россией около 40 соглашений - Климкин

Украина расторгнет с Россией около 40 соглашений - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина планирует в ближайшее время расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией. Об этом глава МИД сообщил в эфире одного из телеканалов.

“Мы за последнее время “убили” 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения убиваем, не помешали просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро – это около 40 соглашений… То, что было до войны – оно по определению не имеет смысла”, – подчеркнул Климкин.

Он вспомнил о ныне не работающем Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ с 1997 года.

“Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он (Договор о дружбе… – ред.) прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена. Поэтому никакого договора не будет. Через шесть месяцев после того, как мы его подали, он вовсе прекращает свое существование”, – пояснил глава МИД.

По материалам УНН
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