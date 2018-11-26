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Украинские КрАЗы едут покорять Египет

Украинские КрАЗы едут покорять Египет

Кременчугский автомобильный завод готовится представить свою продукцию на Международной выставке оборонной и военной промышленности «EDEX-2018». Об этом сообщает пресс-центр КрАЗа.

Мероприятие пройдет с 3 по 5 декабря в городе Каир Арабской Республики Египет. Выставка организовывается министерством обороны и военной промышленности совместно с британской компанией Clarion Events.

«АвтоКрАЗ» участвует в выставке в составе объединенных украинских предприятий ОПК, на стенде ГП «Укроборонсервис».

Среди экспонатов от КрАЗа будут представлены макеты автомобилей КрАЗ-Фиона, и макет прототипа тяжелого эвакуационного автомобиля КрАЗ-HRV 8×8.

По материалам autonews.ua
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