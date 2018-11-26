В Венесуэле выросла минимальная зарплата

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, 29 ноября, о повышении стоимости криптовалюты Petro и росте минимальной зарплаты в стране.

Так, стоимость одного Petro повысилась до девяти тысяч суверенных боливаров.

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“До сих пор цена (одного Petro) была 3,6 тысячи боливаров. С 30 ноября мы устанавливаем цену Petro в девять тысяч суверенных боливаров”, – отметил венесуэльский лидер.

После повышения стоимости Petro в 2,5 раза, размер привязанной к нему минимальной зарплаты также увеличился в 2,5 раза – с 1,8 тысячи до 4,5 тысячи суверенных боливаров.

“С 1 декабря размер минимальной зарплаты и пенсии будет 4,5 тысячи боливаров, и это автоматически означает коррекцию всех зарплатных таблиц”, − заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По курсу “черного” рынка на четверг, 29 ноября, эта сумма составляет всего 11 долларов США.