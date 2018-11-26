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ЕБРР одобрил 150 млн евро кредита на строительство ветроэлектростанции в Херсонщине

ЕБРР одобрил 150 млн евро кредита на строительство ветроэлектростанции в Херсонщине

Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 150 миллионов евро кредита компании «Сивашэнергопром», которая является дочерним предприятием норвежской компании NBT.

За эти средства планируют построить ветроэлектростанции мощностью 250 мегаватт.

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Подписание соответствующего соглашения о выделении кредита ожидается к концу 2018 года. В то же время, половину предложенной суммы – 75 млн евро – ЕБРР предоставит из собственных ресурсов. Остальные средства банк планирует привлечь из других источников.

Ветроэлектростанцию ​​планируют строить вокруг уже действующей электростанции, мощность которой составляет 3 мегаватта. Отмечается, что максимальная мощность новой ВЭС составит до 330 мегаватт.

По материалам hromadske.tv
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