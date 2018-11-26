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Украина нарастила аграрный экспорт на $165 млн с начала года

Украина нарастила аграрный экспорт на $165 млн с начала года

За январь-октябрь 2018 внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил $19,2 млрд и увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия.

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В частности, украинский аграрный и пищевой экспорт составляет $14,8 млрд, а $4,3 млрд – импорт.

Главными партнерами Украины остаются страны Азии, занимающие первое место в региональной структуре экспорта, второе – Европейский Союз, третье – страны Африки.

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы вырос на 31,7% (или на $102,3 млн), семян – на 11,9% (на $89,5 млн), масла рапсового или горчичного – на 98,3% (на $48,8 млн), яиц – на 68,7% (на $39,7 млн), масла соевого – на 23% (на $24,9 млн).

Импорт за соответствующий период увеличился на 20,8%. Больше всего Украина покупает рыбу, ракообразные, плоды, орехи, табак, какао бобы, шоколад, масло, кофе, чай и пряности.

По материалам НВ
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