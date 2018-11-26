AR-очки позволят слепым людям понимать, что находится перед ними (видео)

Компания Caltech на базе очков виртуальной и дополненной реальности Microsoft HoloLens разработала VR-/AR-помощника для слабовидящих и слепых людей CARA.

Об этом пишет Engadget.

Используя компьютерное зрение и идентификацию объектов в пространстве, очки CARA позволят слабовидящим людям понимать, что находится перед ними. Устройство сможет сказать людям, что перед ними находится стул, стол или дверь. Чем выше голос, тем ближе объект к человеку.

При этом очки настроены на три режима. Первый режим объяснит пользователю нахождение вещей, на которые тот смотрит. Второй режим — сканирования — позволит понять, как выглядит комната, где именно стоят вещи и какого они цвета. А третий режим позволит сконцентрироваться только на одном объекте.

Издание отмечает, что пока эту технологию вряд ли можно встретить на каждом слабовидящем человеке, однако у нее есть огромный потенциал. Сейчас инженеры намерены обучать искусственный интеллект новым предметам, чтобы слабовидящий человек мог спокойно придти в продуктовый магазин и понять, что находится на полках.