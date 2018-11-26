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ИИ поможет коммунальным службам предотвратить утечки воды

ИИ поможет коммунальным службам предотвратить утечки воды

Исследователи из Университета Ватерлоо создали систему, которая с помощью недорогих датчиков фиксации звука и искусственного интеллекта позволит коммунальным службам предотвратить утечки воды.

Система подразумевает установку датчиков распознавания звука в канализационные коллекторы и в пожарные гидранты. Все устройства связаны между собой и отправляют данные об изменениях звука в облачное хранилище.

Искусственный интеллект анализирует информацию и дает прогнозы о возможных порывах труб на основе изменения звука в них.

“Разработка позволит городским коммунальным службам использовать свои ресурсы для обслуживания и ремонта труб гораздо эффективнее. Например, в Канаде городские службы теряют в среднем 13% воды в процессе ее доставки от водозабора до домов из-за утечек и порывов трубопроводов”, – комментирует Ройа Коди, профессор Университета Ватерлоо.

По материалам hightech.fm
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