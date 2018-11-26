Lenovo выпустит смартфон среднего уровня

Несколько сетевых источников сообщают, что Lenovo планирует представить новый смартфон под названием K5X.

Известно, что «мозгом» послужит процессор Qualcomm Snapdragon 636.

Он содержит восемь 64-битных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Аппарат будет нести на борту до 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 128 Гбайт. В качестве программной платформы значится операционная система Android 8.1 Oreo.

Веб-источники отмечают, что смартфон Lenovo K5X уже «засветился» на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) под кодовым обозначением L38041. В характеристиках устройства значатся 6,18-дюймовый дисплей формата Full HD+, фронтальная 8-мегапиксельная камера и двойная тыльная камера с датчиками на 16 млн. и 5 млн. пикселей.

Указаны также габариты и вес – 155,9×74,9×7,9 мм и 165 граммов. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3930 мА•ч.

Анонс смартфона Lenovo K5X состоится в ближайшее время. Сведений о цене пока нет.