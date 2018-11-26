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Lenovo выпустит смартфон среднего уровня

Lenovo выпустит смартфон среднего уровня

Несколько сетевых источников сообщают, что Lenovo планирует представить новый смартфон под названием K5X.

Известно, что «мозгом» послужит процессор Qualcomm Snapdragon 636.

Он содержит восемь 64-битных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Аппарат будет нести на борту до 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 128 Гбайт. В качестве программной платформы значится операционная система Android 8.1 Oreo.

Веб-источники отмечают, что смартфон Lenovo K5X уже «засветился» на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) под кодовым обозначением L38041. В характеристиках устройства значатся 6,18-дюймовый дисплей формата Full HD+, фронтальная 8-мегапиксельная камера и двойная тыльная камера с датчиками на 16 млн. и 5 млн. пикселей.

Указаны также габариты и вес – 155,9×74,9×7,9 мм и 165 граммов. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3930 мА•ч.

Анонс смартфона Lenovo K5X состоится в ближайшее время. Сведений о цене пока нет.

По материалам 3dnews.ru
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