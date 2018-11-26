Apple отрицает информацию о падении продаж

О том, что у Apple не заладилось с продажами новых iPhone, особенно с младшей моделью iPhone Xr, мы за последнее время слышали немало раз. И вот сейчас Apple отреагировала, но опровергла она эти сообщения не конкретными цифрами продаж, а в своей излюбленной манере с бессмысленными фразами.

В разговоре с журналистом CNET вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвяк заявил, что модель iPhone Xr была самой продаваемой среди всех с самого выхода на рынок и остается таковой по сей день.

Вице-президент Apple также назвал недостоверными данные о том, что из-за низких продаж компании пришлось существенно сократить заказы у поставщиков, которым из-за этого пришлось прибегнуть к сокращениям персонала.

Надо сказать, что до сих пор Apple не делала никаких публичных заявлений касательно того, как продаются новые iPhone. В то, что iPhone Xr является самым популярным в линейке iPhone 2018 года, верится охотно. Но без точных цифр о количестве проданных iPhone Xr в штуках сложно объективно оценивать успех этой модели. Быть может, смартфон iPhone Xr действительно является невероятно успешным, но вариант, что его результат просто лучше на фоне слабых продаж старших моделей iPhone Xs и Xs Max, также одинаково вероятен.