Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

Чехия включила Украину в список безопасных стран

Чехия включила Украину в список безопасных стран

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook со ссылкой на чешскую газету “Право№”.

“Этот список используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться лишь от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов – Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращения граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными”, – написал дипломат.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина