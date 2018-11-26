Чехия включила Украину в список безопасных стран

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook со ссылкой на чешскую газету “Право№”.

“Этот список используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться лишь от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов – Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращения граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными”, – написал дипломат.