Украину могут наводнить бюджетные белорусские электрокары

Беларусь в ближайшее время начнет серийное производство своего собственного бюджетного электромобиля. Его цена составит примерно 15 000 долларов. Белорусские электрокары должны появиться и в Украине.

Первый белорусский электрокар (его название, кстати, пока ещё не известно) будет выпускать Национальная академия наук. У этого научно-образовательного учреждения есть своя производственная база. Автомобиль создан на платформе китайского Geely SC7, дебютировавшего в прошлом году. Китайскую «начинку» убрали, заменив её белорусскими автокомпонентами.

То есть электрическая силовая установка у первого белорусского электромобиля – белорусская. Для Беларуси это большой шаг вперед в области «зеленых» технологий.

К сожалению, источники не сообщают технические характеристики первого белорусского электрокара. Не известен его запас хода. Думаем, что запас хода не очень большой. Тем не менее, главное, что белорусы активно развивают это направление. К тому же, речь идет о бюджетном автомобиле с электрической силовой установкой, стоимостью около 15 000 долларов. В Украине такая машина могла бы пользоваться неплохим спросом.

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