Концепт Audi e-tron GT «засветился» в Интернете (фото)

Компания Audi показала компьютерные изображения своего нового концепта Audi e-tron GT. Его официальная премьера состоится в ближайшее время на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Audi e-tron GT, представляющий собой электрическое высокотехнологичное купе, должен быть построен на платформе e-platform второго поколения (на первом поколении этой платформы уже создали e-tron и e-tron Sportback). Несмотря на черно-бело-красный камуфляж, понятно, что эта новинка сохранит характерный для Audi дизайн. Именно благодаря такому дизайну автомобили бренда Audi всегда можно узнать.



Про электрическую силовую установку, используемой в e-tron GT, пока ничего не известно. Мы знаем только, что она была разработана при непосредственной помощи инженеров Porsche.