Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 14 0

Концепт Audi e-tron GT «засветился» в Интернете (фото)

Концепт Audi e-tron GT «засветился» в Интернете (фото)

Компания Audi показала компьютерные изображения своего нового концепта Audi e-tron GT. Его официальная премьера состоится в ближайшее время на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Audi e-tron GT, представляющий собой электрическое высокотехнологичное купе, должен быть построен на платформе e-platform второго поколения (на первом поколении этой платформы уже создали e-tron и e-tron Sportback). Несмотря на черно-бело-красный камуфляж, понятно, что эта новинка сохранит характерный для Audi дизайн. Именно благодаря такому дизайну автомобили бренда Audi всегда можно узнать.

Про электрическую силовую установку, используемой в e-tron GT, пока ничего не известно. Мы знаем только, что она была разработана при непосредственной помощи инженеров Porsche.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина