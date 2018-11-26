Водителям предложили новый электрический пикап

Компания Rivian опубликовала в Интернете несколько видео, в которых показан совершенно новый электрический пикап Rivian R1T. Его официальная премьера состоится в Лос-Анджелесе.

Внешне Rivian R1T ничем особым от остальных пикапов не отличается, разве что характерной передней частью. Но у него совсем другая техническая «начинка», состоящая из четырех электромоторов и батареи, у которой есть три варианта ёмкости. Общая мощность четырех электромоторов достигает 800 лошадиных сил и целых 14 000 Нм крутящего момента.

В базовой комплектации этот электрический пикап на одной подзарядке батареи сможет проехать 370 км. В комплектации среднего уровня – около 480 км. Запас хода у топовой комплектации с батареей в 180 киловатт составит около 640 км, что уже очень прилично. Быстрая подзарядка батареи займет всего 30 минут.

В базовой комплектации R1T до 100 км/ч разгонится за 4,9 секунды, а в топовой – за 3,3 секунды. При этом его максимальная скорость будет равняться 200 км/ч. Для электрического пикапа это более чем хорошие показатели.

Особое внимание дизайнеры и инженеры компании Rivian уделили салону своего пикапа. Он отделан качественными современными материалами.