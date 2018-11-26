Банки-банкроты накопили недвижимости почти на 20 миллиардов

Свыше половины непроданного имущества ликвидируемых банков расположено в столице и Киевской области.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

“По состоянию на 1 октября балансовый остаток нереализованного имущества всех банков составляет 19,6 млрд гривен, из них недвижимое имущество и земельные участки – 19 млрд гривен, основные средства – 0,6 млрд гривен”, – сообщили в Фонде.

Читайте также: В НБУ отчитались, какую прибыль получили банки в октябре

Самые большие объемы имущества банков “накоплены” в Киеве и Киевской область (57%).

На Донецкую область приходится 4,98% непроданного имущества всех ликвидируемых банков, Одесскую – 4,43%, Днепропетровскую – 2,42%, Ивано-Франковскую – 2,11%, а АР Крым – 2,37%.